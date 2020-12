Lastre di ghiaccio: cautela in auto

Ancora paesi senza corrente elettrica Lastre di ghiaccio pericolose sulla provinciale Villa d’Almè - Dalmine e sulla tangenziale Sud a Stezzano. Cavernago, Mornico e Calcinate, manca ancora la corrente elettrica.

Dopo la neve, il ghiaccio: i nostri lettori che si sono recati al lavoro all’alba di martedì 29 dicembre ci segnalano pericolose lastre di ghiaccio e invitano tutti gli automobilisti che si devono mettere in viaggio alla massima cautela. In particolare ci arrivano segnalazioni sulla Villa d’Almè - Dalmine, in diversi punti, con lastre di ghiaccio anche di 20 centimetri. Le auto procedono a passo d’uomo. Molto pericolose soprattutto con la visibilità oscurata anche le lastre sulla tangenziale Sud a Stezzano. Problemi con il ghiaccio anche sull’asse interurbano da Bonate Sotto verso l’ospedale di Bergamo. «Appena poco dopo l’uscita dalla galleria San Roberto ho trovato la corsia di sorpasso con pezzi lunghi di strada ghiacciata, assurdo e pericoloso» ci scrivono. Pericolo anche all’uscita di Longuelo

Si procede a passo d’uomo sulla Villa d’Almè - Dalmine

Altri scatti dalla Villa d’Almè - Dalmine

La provinciale di Villa d’Almè-Dalmine

La strada provinciale all’altezza di Paladina

Nel gruppo social Statale 42 Valcavallina Bg poi si segnalano lastre di ghiaccio «prima della rotonda di Casazza, a Vigano ghiaccio/neve in mezzo alla statale.. da Borgo fino a Trescore pulita.. ma davanti al bar Sintony a Entratico fare attenzione, anche li ghiaccio/neve in mezzo strada».

Manca invece ancora la corrente elettrica dopo 24 ore in alcuni paesi della provincia di Bergamo come Cavernago, Mornico e Calcinate. Molti paesi della provincia ieri hanno registrato cali di tensione e veri e propri black out per diverse ore nel corso della giornata.

La tangenziale Sud a Stezzano all’alba

