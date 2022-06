Teatri, cinema ed eventi al chiuso. Da giovedì addio alle mascherine

Un passo avanti ulteriore. La data del 15 giugno segna una svolta – graduale, non definitiva – anche sulle mascherine: in attesa degli ultimi dettagli che saranno definiti dal governo proprio in giornata, da domani verranno meno ulteriori obblighi rispetto alle mascherine nei luoghi chiusi. Non un addio totale, ma una progressiva «liberalizzazione»: oggi sarà l’ultimo giorno di obbligo nei teatri, nei cinema e negli eventi sportivi al chiuso, da domani se ne farà a meno (resterà comunque la raccomandazione a indossarle in caso di affollamento).

L’obbligo sarà con tutta probabilità confermato ancora in alcuni ambienti più a rischio, come i mezzi di trasporto, gli ospedali e le Rsa. Per Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, l’«intendimento» del governo è quello di far restare in vigore «pochissime restrizioni ancora». Sui mezzi pubblici (pullman, treni, tram, metro) si dovrebbe mantenere l’obbligo, ragiona Costa, perché «si tratta di luoghi spesso affollati e avere ancora un po’ di prudenza può essere positivo».