Teleriscaldamento, il Gruppo A2A congela i prezzi fino al 30 settembre

A fronte dell’attuale conflitto in Ucraina, che ha innescato come noto nuovi rialzi vertiginosi dei prezzi dell’energia, il Gruppo A2A - attraverso le società A2A Calore e Servizi e Linea Green - ha deciso di bloccare i prezzi del teleriscaldamento mantenendoli «congelati» fino al 30 settembre 2022. Lo annuncia il gruppo in una nota diffusa mercoledì 23 marzo. Ai clienti allacciati alle reti del teleriscaldamento di tutti i territori in cui A2A Calore e Servizi e Linea Green operano - le province di Brescia, Bergamo, Milano, Cremona e Lodi – «saranno mantenuti invariati i prezzi – spiega la società –, indicizzati al 1° gennaio 2022, evitando così rincari che nelle prossime settimane sono previsti in crescita fino al 50% rispetto alla situazione attuale».