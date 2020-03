«Tenete i bar chiusi per il bene di tutti»

L’appello de La Sosta di Vall’Alta Il video del titolare de La Sosta di Vall’Alta Lo manda Maurizio Olmi: «Dobbiamo pensare al nostro bene, ma soprattutto al bene degli altri»

«Per il bene nostro e delle nostre famiglie, per il bene vostro è doveroso chiudere» spiega Maurizio Olmi, che continua nel videomessaggio: « È un segnale forte per tutti, ma non dobbiamo avere paura di prendere queste decisioni e la situazione economica si risolverà. Tutti noi abbiamo una nonna, una mamma anziana: dobbiamo tutelare chi è più fragile e chiudere, stare a casa, e pensare alla salute. Ci rivedremo quando tutto sarà finito e saremo più carichi e più forti».

Un appello che molti locali hanno condiviso con le loro azioni Molti i ristoranti che hanno chiuso a prescindere dalla limitazione degli orari fino alle 18, c’è chi ha privilegiato l’asporto. Bar semivuoti, altri hanno abbassato le saracinesche e anche molti negozi di accessori e abbigliamento hanno scelto di chiudere per una settimana almeno.

«La Comunità delle Botteghe di Bergamo Alta, vista la gravità della situazione, invita i suoi associati a chiudere le attività per almeno una settimana - scrivono -. Chiediamo ai negozi di alimentari e di servizio a domicilio il sacrificio di continuare a lavorare per garantire l’approvvigionamento alle persone, soprattutto quelle che non possono uscire».

