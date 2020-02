Tenta di rubare ai degenti in ospedale

Colto sul fatto da un’infermiera: arrestato Un romeno di 31 anni senza fissa dimora è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti della questura di Bergamo per tentato furto all’interno dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.

L’uomo è stato sorpreso intorno alle 16 nel reparto di Gastroenterologia mentre stava rovistando tra gli effetti personali di una degente – in quel momento fuori dalla sua camera – riposti sul comodino e nell’armadio.

A sorprenderlo è stata un’infermiera che, non convinta dalla spiegazione fornita dal 31enne («sono il nipote della paziente»), ha subito chiamato il posto fisso di Polizia dell’ospedale. In camera è quindi giunto un ufficiale di polizia giudiziaria e, in supporto, gli agenti delle volanti che hanno proceduto a identificare l’uomo, un romeno con precedenti specifici, e ad arrestarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA