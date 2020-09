Tentato omicidio e sfruttamento prostituzione

Maxi operazione tra Bergamo e Brescia



In azione i Carabinieri di Bergamo con i militari di Brescia e il supporto della Polizia Romena. Arresti in atto nei confronti di un gruppo di cittadini di origini romena ed albanese, in relazione al tentato omicidio commesso il 2 settembre dello scorso anno, a Palosco. Il gruppo è coinvolto anche nello sfruttamento della prostituzione nel territorio bergamasco.