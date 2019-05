Testi di scuola, basta con la cedola

In libreria con la tessera sanitaria Niente più carta, attese, verifiche. Per avere i libri di testo della scuola primaria per il prossimo anno scolastico basterà presentare in libreria la tessera sanitaria dell’alunno.

L’amministrazione comunale di Bergamo infatti, in collaborazione con Ascom e Confesercenti, ha lavorato per snellire il procedimento di acquisto dei libri. Già da anni Palazzo Frizzoni utilizza il portale www.libriprimariabergamo.it per la gestione della fornitura dei libri di testo delle scuole primarie ai propri residenti, una piattaforma che, a partire dal prossimo anno verrà aggiornata con nuove funzionalità, per eliminare la cedola cartacea e permettere di eseguire tutte le operazioni on line. «Questa attenzione che abbiamo applicato – ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Loredana Poli – nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze delle famiglie e contemporaneamente di semplificare le relazioni con i cittadini. È un risultato che abbiamo ottenuto facendo un passo per volta, prima cercando di diminuire l’utilizzo della carta e semplificando i passaggi con le librerie, poi eliminando completamente l’utilizzo della carta. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati».

Finora infatti le famiglie dovevano stampare l’apposita cedola libraria e presentarla alla libreria scelta, mentre d’ora in poi basterà mostrare la tessera sanitaria del figlio. A partire dal primo luglio quindi, le famiglie residenti a Bergamo dovranno semplicemente rivolgersi alle librerie indicate sul sito comunale e presentare la tessera sanitaria in originale dell’alunno, senza bisogno di nessun altra documentazione, per poter ritirare i libri di testo. Per le librerie interessate a partecipare, invece, basterà aderire all’avviso pubblico che verrà pubblicato a breve sul sito del Comune di Bergamo con tutte le informazioni necessarie. L’intera procedura, compresa la fase di fatturazione al Comune, sarà gestita interamente on line. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Diritto allo studio del Comune di Bergamo ai numero 035/399.029 o 035/399.961 o inviare una mail a serviziscolastici@comune.bg.it.

