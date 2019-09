Ticket, rush finale per le esenzioni

Termine il 30 settembre, lunghe code Code per il rinnovo dell’esenzione del ticket per reddito: il termine utile è il 30 settembre.

Una media di tre quarti d’ora d’attesa all’Asst di Trescore, due ore al medesimo presidio di Seriate, un’oretta buona alla sede di Bergamo, via Borgo Palazzo. Chi deve rinnovare l’esenzione del ticket per reddito – il termine utile è il 30 settembre - deve avere pazienza. Ci sono code, dovunque. Negli uffici Scelta e revoca delle Asst bergamasche gli operatori fanno tutto quel che possono: e pure con tutti gli sportelli aperti, le sale d’attesa sono piene zeppe.

Il motivo? Regione Lombardia da quest’anno ha previsto di non rinnovare automaticamente le esenzioni per reddito con codice E02, E12, E13, E30 ed E40. A differenza di quanto succedeva negli anni scorsi, quindi, c’è da presentare un’autocertificazione per vedersi riconosciute le esenzioni. Dichiarazioni che possono essere presentate on line, in qualsiasi farmacia lombarda o presso gli sportelli di Scelta e revoca Asst entro il 30 settembre. E a giudicare dalle file agli sportelli, pare che i presidi delle vecchie Asl siano ancora il luogo più gettonato per sbrigare le pratiche.

