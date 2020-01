Tipizzato il batterio del 16enne

Castelli Calepio, meningococco di tipo B La notizia trapela martedì pomeriggio 7 gennaio. Si tratta del ceppo del batterio B. Il giovane ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo, sta meglio.

Stanno migliorando le condizioni del sedicenne di Castelli Calepio che da sabato sera è ricoverato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. Il giovane è stato trasferito in terapia subintensivata e il suo batterio è stato tipizzato : il suo non è un meningococco di tipo C, bensì di tipo B.

Nel frattempo familiari e gli amici che aveva frequentato prima di stare male sono stati sottoposti a profilassi, cioè hanno assunto gli antibiotici in grado di eliminare l’eventuale presenza dei batteri nel loro organismo: profilassate a domenica 72 persone.

Dunque il batterio che ha colpito il ragazzo non è dello stesso tipo che ha causato gli altri quattro casi di sepsi nella stessa zona del Basso Sebino bergamasco, ovvero appunto il C. Quest’ultimo batterio è costato la vita a Marzia Colosio, 48 anni, di Predore e a Veronica Cadaei, 19, di Villongo, morta a inizio gennaio.

