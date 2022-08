Tiri liberi sul basket orobico, nasce il gruppo Facebook «Berghem Basket BB14»

Alla BB14 bisogna aggiungere la «Berghem Basket BB14» , un gruppo su Facebook che in soli tre mesi ha raccolto circa 650 iscritti. E le adesioni salgono quotidianamente. Un’iniziativa «battezzata» dall’intraprendente Gigi Bertoglio per divertimento ma che la dice lunga sull’interesse della città verso il basket.

Intento della Berghem Basket BB14 è di dar voce liberamente a tutti coloro che desiderano inviare messaggi assicurando che non esiste nessuna censura a patto di assenza di contenuti offensivi. In altre parole, come tiene a precisare Bertoglio, il gruppo è stato ideato per incrementare il sostegno alla squadra. Al riguardo è il caso di ricordare che in occasione dei playoff di maggio l’ex Withu ospitò di un migliaio di spettatori. Tra gli aderenti al «Berghem Basket BB14» Flavio Carera ovvero il più titolato campione di casa che può vantare ben 129 presenze nella Nazionale.