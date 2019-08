Tommaso morto a 5 anni in piscina

Una tragedia assurda in vacanza Il piccolo Tommaso Galizzi di Cornalita, frazione di San Giovanni Bianco, era da sabato in vacanza con i genitori e il fratello di 8 anni. Stava giocando nell’acqua, all’improvviso ha perso i sensi ed è andato a fondo: vani i tentativi di soccorrerlo.

Le urla degli amici nell’azzurro della piscina. Il tuffo del bagnino. E il lungo massaggio cardiaco per cercare di salvare il piccolo Tommaso Galizzi, 5 anni. Non ce l’ha fatta. Il bambino è morto, giovedì 30 agosto, sul bordo della piscina dell’hotel «Abruzzo Marina» di Silvi Marina, in provincia di Teramo, Abruzzo.

La famiglia Galizzi aveva raggiunto il mare di Silvi Marina, in Abruzzo, sabato scorso e avrebbe dovuto lasciare la località sull’Adriatico domenica, dopo una settimana di vacanze.

Con papà Riccardo, mamma Cristina Milesi e i due bambini, Tommaso e Filippo, c’erano anche due zii dei bambini, con cui la famiglia già altre volte aveva trascorso le vacanze. «Erano partiti sabato da Cornalita – racconta tra le lacrime da Fuipiano, Monica, la sorella di Riccardo – e sarebbero dovuti rientrare nel fine settimana. Una tragedia assurda. Da quanto ci è stato detto, Tommaso si è sentito male e a nulla sono serviti i soccorsi del bagnino e del personale del 118. Sappiamo che su Tommaso sarà effettuata l’autopsia, per chiarire cosa effettivamente sia successo. Noi raggiungeremo Riccardo, Cristina e Filippo domani mattina (oggi per chi legge, ndr). Ora pensiamo solo a loro, a Riccardo e a Cristina, per il dolore immenso che stanno provando. E al piccolo fratello di Tommaso. Per loro il dolore sarà tremendo».

