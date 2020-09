Torino, tamponi negativi

Sabato la sfida con l’Atalanta Il caso di positività al coronavirus riscontrato all’inizio della settimana aveva creato apprensione per la sfida con i nerazzurri.

Altro giro di tamponi negativo per i giocatori del Torino, dopo il caso di positività al coronavirus riscontrato all’inizio della settimana, che aveva tenuto in apprensione l’ambiente granata. Oggi Belotti e compagni hanno svolto una seduta di lavoro con allenamenti individuali e a piccoli gruppi. Alla seduta di giovedì hanno preso parte anche Lyanco che ha svolto lo stesso programma dei compagni, mentre Rodriguez ha sostenuto un allenamento personalizzato. I granata saranno nuovamente al lavoro venerdì per preparare la sfida con l’Atalanta, in programma sabato alle 15.

La società granata ha intanto annunciato che i cancelli del Grande Torino sabato in occasione della sfida con gli orobici potranno essere aperti a un numero ristretto di spettatori. In attesa della riapertura parziale degli stadi, gli ingressi saranno su invito del club, con particolare attenzione dedicata a medici e sanitari in segno di gratitudine per l’impegno nella lotta contro il coronavirus.

