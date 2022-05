Torna Bergamo Historic Gran Prix, cento bolidi d’epoca in gara sulle Mura

Il circuito

Il Circuito delle Mura verrà percorso anche quest’anno in senso orario come nel 1935, con partenza da Piazza della Cittadella, attraverso la porta del Pantano scendendo dalla Boccola, il lungo rettilineo fino alla chiesa di Sant’Agostino per imboccare, passata l’impegnativa curva con cambio di pendenza, la salita del Viale delle Mura e affrontare infine la chicane della porta San Giacomo, giungendo infine al traguardo. Il tracciato verrà chiuso al traffico e misura 2.980 metri. Le vetture verranno esposte in Piazza della Cittadella, riportata dopo un lungo restauro al suo fascino originario con affreschi, stemmi nobiliari e l’austero loggione. Le manche si svolgeranno quest’anno dalle 14 alle e 18.