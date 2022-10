Torna «Bollinopoli», per i lettori de L’Eco in palio un’auto e buoni spesa da 200 euro

Torna Bollinopoli, il concorso de L’Eco di Bergamo, con in palio una Suzuki S-Cross Hybrid di Autorota, e non solo: ogni giorno, dal lunedì al sabato, si possono vincere 6 buoni spesa del valore di 200 euro ciascuno da spendere al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano. Si parte lunedì 17 ottobre e si giocherà per sette settimane.

I premi

Eccolo che riparte, Bollinopoli, il concorso proposto ogni anno da L’Eco di Bergamo e che permette di premiare oltre 250 lettori. Il via è per lunedì 17 ottobre. Cominciamo dai premi. In palio, come detto, c’è una Suzuki S-Cross Hybrid e tanto altro: dal lunedì al sabato avrete la possibilità di accaparrarvi uno dei sei buoni spesa messi a disposizione ogni giorno dal valore di 200 euro ognuno, spendibili presso lo Shopping Center Le Due Torri. Unico requisito per vincere: comprare il giornale tutti i giorni.

La Suzuki S-Cross Hybrid di Autorota In palio 6 buoni spesa alla settimana a Le Due Torri di Stezzano

Come si gioca

Ma come si gioca? Da lunedì 17 ottobre, per 49 giorni consecutivi, dal lunedì alla domenica, troverete sul giornale un bollino da ritagliare ed incollare su una cartella. Se riuscirete a ritagliare e incollare ogni bollino, potrete partecipare all’estrazione finale e sperare di vincere la macchina. Oltre al bollino, dal lunedì al sabato troverete un elenco di 20 numeri da confrontare con il numero presente sul vostro adesivo fortunato, che troverete sulla copia acquistata lunedì 17 ottobre, giorno della partenza del concorso. Se trovate nell’elenco dei venti il vostro numero fortunato e avete tutti i bollini fedeltà «usciti» fino a quel momento, incollati sulla vostra cartella, potete scoprire se avete vinto uno dei buoni spesa da 200 euro offerti da Le Due Torri. Dovrete telefonare al numero 035.386303 entro le 13 del giorno successivo alla vincita (o entro le 13 del lunedì se il numero appare nella lista di venerdì o sabato). Il numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Tra i concorrenti che avranno segnalato la vincita, vinceranno il buono coloro che si trovano più in alto nella colonna dei numeri fortunati.

L’adesivo fortunato, da conservare, si troverà sulla copia de L’Eco del 17 ottobre I bollini usciranno per 49 giorni consecutivi e andranno incollati sull’apposita cartella

Per i lettori del giornale cartaceo

Gli abbonati al giornale cartaceo riceveranno la cartella e il loro adesivo fortunato venerdì 14 ottobre. Chi di loro ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, il 14 ottobre dovrà ricordarsi di chiedere all’edicolante la propria cartella e il proprio adesivo numerato. Chi non è abbonato, ma legge il giornale cartaceo e vuole partecipare al concorso, potrà trovare la cartella con il giornale di sabato 15 o domenica 16 ottobre, mentre l’adesivo numerato lo troverà solo con il giornale di lunedì 17, data di partenza di Bollinopoli.

Gli abbonati digitali