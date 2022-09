Torna il Festival della sostenibilità. Un week-end di giochi, laboratori e due ruote

Ambiente e mobilità, economia circolare ed energie rinnovabili, associazionismo, economia sociale e solidale e animazioni per tutti: per bambini ma anche per i più grandi. In una parola il Festival della Sostenibilità. Come ogni anno torna sul Sentierone della città la manifestazione che da 11 anni porta nel centro di Bergamo tanti stand di espositori della green economy e della mobilità sostenibile accanto a stand di associazioni e realtà del terzo settore che operano nell’ambito di una società più giusta e rispettosa delle persone e dell’ambiente. Tra le novità una serie di giochi in legno francesi e attività ludiche e laboratori per i più piccoli, accanto a giochi formativi anche per i più grandi, come Medianos, per imparare a litigare divertendosi. Il tutto affiancato a una serie di incontri di approfondiment o, nonché la domenica a un vero e proprio Forum della cittadinanza sostenibile aperto a tutti e proposto dal Dess Bg, con tanto di pranzo sociale a seguire. «Quest’anno - sottolinea l’assessore alla Mobilità e all’ambiente Stefano Zenoni - facciamo coincidere il festival con la settimana europea della mobilità. Sono anni che si parla di transizione ecologica e di politiche energetiche: grandi tematiche da sempre trattate da questa manifestazione, ormai diventata un classico».

L’auto a idrogeno in anteprima

In anteprima assoluta a Bergamo, nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, sarà in esposizione al Festival la Mirai, l’auto di Toyota alimentata a idrogeno, per la prima volta nella provincia orobica: un fiore all’occhiello delle nuove tecnologie che in pochi anni stanno cambiando il volto del sistema della mobilità. Sia per quanto riguarda la mobilità privata, con moto, bici, monopattini e auto ibride ed elettriche in mostra e disponibili a test drive; sia per il trasporto pubblico, con le politiche comunali e nazionali in atto in questo settore, sia per la mobilità dolce e in sharing.

Domenica la biciclettata di Aribi