Torna il «Friday for future», gli studenti in piazza per un mondo diverso - Foto

I giovani da piazzale Alpini hanno sfilato lungo via Taramelli, via Pascoli, via Clara Maffei, via Mai, Martiri di Cefalonia, Tasso e fino al Sentierone verso il centro per raggiungere piazza Matteotti, davanti al Comune di Bergamo. Sono poco più di 300 giovani con numerosi slogan che gridano e mostrano sugli striscioni: «Un altro mondo è possibile» dicono, «senza di noi la politica non è capace di concepire un’agenda climatica - hanno spiegato gli studenti -. Questo è il nostro urlo alla politica perché faccia qualcosa, adesso. perché non c’è più tempo».

Il corteo degli studenti

(Foto di Colleoni)

Acqua, lavoro, trasporti ed energia sono i temi al centro del dibattito: «L’agenda climatica deve essere un argomento di discussione, per affrontare i problemi sociali ed economici, non soltanto ambientali». Il numero esiguo dei partecipanti? «Non ci deve intimidire e non dobbiamo fermarci: dobbiamo ripartire da chi c’è» dicono gli studenti, per lo più delle scuole Superiori di Bergamo e delle Università.