Torna la maratona sulle quattro vette della Val Serina Torna domenica 5 settembre la Maga, gara internazionale di skyrunning che si disputa sulle creste delle montagne che fanno da cornice alla Val Serina.

Per l’11ª edizione si torna a correre sulle quattro vette della valle bergamasca: Menna, Arera, Grem e Alben, le cui iniziali formano l’acronimo che dà nome alla manifestazione.Due i tracciati previsti. Il più lungo è la Maga Skymarathon su un percorso di 39 chilometri per 3.000 metri di dislivello, con tratti ad alto contenuto spettacolare e tecnico lungo creste e rocce.

Il percorso più corto è invece quello della Skyrace – 24 chilometri di lunghezza per 1.450 metri di dislivello – pensata invece per quei runner che vogliono provare l’ebbrezza di un percorso comunque spettacolare, evitando i tratti più tecnici ma avendo allo stesso tempo la possibilità di condividere una parte del tracciato con i campioni della lunga distanza.

L’evento è patrocinato dal Consiglio regionale della Lombardia, che ancora una volta, osserva in un comunicato il consigliere regionale bergamasco Paolo Franco, «sostiene attivamente iniziative che danno lustro al nostro territorio, rendendolo protagonista di un mondo in forte crescita ed evoluzione come quello delle competizioni sportive». Le iscrizioni per entrambe le prove della Maga si chiuderanno dopodomani, giovedì 2 settembre.

