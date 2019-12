Torna la «Scuola in ospedale»

Si cercano volontari per l’estate «Con Giulia onlus», che promuove l’iniziativa, cerca volontari per il 2020. Per iscriversi c’è tempo fino al 14 gennaio.

Anche quest’anno si attende un boom di adesioni, perché il desiderio di aiutare è forte nei bergamaschi (e non solo) e l’iniziativa è apprezzata per la sua finalità: sostenere i ragazzi malati, nel periodo estivo, portando avanti il percorso scolastico. Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione «Scuola estiva in ospedale», il progetto nato nel 2013 su impulso dell’associazione «Con Giulia onlus» all’ospedale di Bergamo. Obiettivo: dare supporto didattico anche durante il periodo estivo, quando la scuola statale operante nei reparti ospedalieri pediatrici interrompe le attività didattiche. Finalità che assume anche una valenza terapeutica.

Perché le attività da svolgere sono tante, dal mantenimento dei rapporti con i genitori all’organizzazione delle attività. Per quanto concerne le docenze, queste avvengono in due momenti della giornata: il mattino nei reparti di day service e sono rivolti a bambini in attesa di esami, visite, interventi; oppure il pomeriggio nelle camere dei ragazzi.

Chi può fare questo percorso di volontariato? Tutti i maggiorenni che desiderano prestare servizio nei mesi di luglio e agosto 2020 presso la scuola estiva in ospedale, nel ruolo di docente di ogni ordine e grado, volontario al day service e addetto alla segreteria e contatti con le famiglie.

Sono previste infatti attività organizzative e di segreteria, fondamentali per la buona riuscita del progetto. Il servizio sarà suddiviso in turni: sia per il servizio di docenza, sia per quello di day service e per la segreteria sarà possibile offrire la propria disponibilità al mattino o al pomeriggio (in base al servizio scelto) per una o più giornate a settimana in base al numero di settimane che si intende dedicare.

La presentazione degli obiettivi della scuola estiva, del servizio di volontariato - segreteria e primo contatto con le famiglie (per cui non è necessario essere docenti), docenza e day service - e il calendario del corso di formazione obbligatorio si trovano nell’apposita sezione dedicata sul sito. Nella medesima sezione del sito, al termine del documento di presentazione della scuola e del calendario del corso, sarà possibile accedere al modulo di iscrizione online.

La scadenza per l’iscrizione al servizio di volontariato e al relativo corso di formazione è martedì 14 gennaio 2020 oppure al raggiungimento del numero di posti disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA