Torna «On the road» - Come partecipare

Giovedì la presentazione in università Per candidarsi è sufficiente un click al sito www.ragazziontheroad.it

Si rinnova l’alleanza tra l’Università degli studi di Bergamo e «On the road», il progetto che dal 17 giugno al 7 luglio vedrà impegnati i giovani in un tirocinio che, grazie alla collaborazione con la polizia locale e gli operatori del 112, il Numero di emergenza unico europeo, li renderà maggiormente consapevoli dei rischi sulla strada e delle distrazioni causa ancora oggi di troppe gravi tragedie. Per candidarsi è sufficiente un click al sito www.ragazziontheroad.it e, proprio per divulgare il più possibile questa opportunità, l’ateneo bergamasco organizza un incontro - aperto a tutti, in particolare agli studenti - in programma giovedì 14 marzo dalle 10.30 alle 12 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo (Piazzale Sant’Agostino, 2).

Nel corso della mattinata interverranno il rettore Remo Morzenti Pellegrini, autorità, istituzioni, enti e numerose realtà che supportano e collaborano al progetto, ma anche i «Reporter on the road»: universitari che hanno affiancato i giovani durante il tirocinio vivendo come loro in prima persona l’esperienza a fianco di polizia locale e operatori del 112.

