Tornano in piazza i «Fridays For Future»

Venerdì nuovo sciopero per il clima Nuovo sciopero per il clima con ritrovo in piazzale Alpini per chiedere che la ripartenza post Covid sia sostenibile.

I Fridays For Future tornano in piazza in tutta Italia e saranno presenti anche a Bergamo. Venerdì mattina dalle 9 alle 12 si ritroveranno in Piazzale degli Alpini, in occasione del sesto sciopero per il clima. «Chiediamo che le misure per la ripartenza post covid - scrive il gruppo Fridays for Future di Bergamo in un comunicato - siano in linea con gli Accordi di Parigi e con la necessità di far fronte alla crisi climatica. In generale, affronteremo alcuni temi principali: energia, decarbonizzazione e demetanizzazione, rifiuti e qualità dell’aria, mobilità e trasporti, giustizia sociale».

Durante la manifestazione verrà dato spazio ad interventi liberi sui temi della scuola, della mobilità e dalle disuguaglianze sociali.

«Anche noi a Bergamo - sottolinea Francesco Perini, uno degli organizzatori - abbiamo deciso di unirci alle manifestazioni nazionali che si svolgeranno in un’ottantina di città. I temi che porteremo saranno quelli legati al Recovery Fund perché crediamo che queste risorse saranno una delle ultime possibilità per realizzare una transizione ecologica. Speriamo in una partecipazione numerosa e ricordiamo l’uso obbligatorio delle mascherine e il rispetto di tutte le norme anti covid». Per chi non può partecipare allo sciopero ma vuole comunque dare il proprio contributo si possono mandare gli interventi all’indirizzo [email protected] che verranno poi letti dagli organizzatori.

