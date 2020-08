Tragedia in montagna a Ferragosto

Muore un ragazzo di 16 anni a Valpiana Era andato ad arrampicare nella zona dell’Alben. Tragico incidente in montagna a Valpiana di Serina nella giornata di Ferragosto: un giovane di 16 anni è morto, caduto da una parete.

Il giovane, di 16 anni appena, aveva raggiunto la zona in bicicletta, per poi andare ad arrampicarsi su una parete dell’Alben. Scalare era la sua passione e aveva organizzato la gita da solo.

L’incidente nel pomeriggio ma solo in serata i familiari, quando non lo hanno visto rincasare, hanno dato l’allarme. I soccorsi sono scattati immediatamente e utili sono state le informazioni fornite dagli amici del ragazzo: il 16enne aveva raccontato loro dove sarebbe andato nel pomeriggio di Ferragosto.





L’ipotesi è che il ragazzo sia caduto dalla parete mentre stava arrampicando.

Una quarantina i soccorritori impegnati, sul posto le squadre del Soccorso alpino, i medici del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri di Zogno. Il Soccorso alpino è intervenuto con due elicotteri e ha lavorato ininterrottamente per tutta la serata, ma la scarsa visibilità non ha aiutato: il recupero del giovane senza vita, è avvenuto domenica 16 agosto intorno alle 9. L’elicottero di Bergamo ha effettuato un altro sorvolo e ha individuato il corpo del ragazzo ai piedi della parete. Le squadre sono state portate con l’elicottero nei pressi del luogo del ritrovamento, per aiutare l’équipe nel recupero.

