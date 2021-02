Tragico incidente stradale a Torre de’ Busi

Furgone nella scarpata, morto il conducente Lo schianto nel tardo pomeriggio di domenica 7 febbraio in località San Marco.

Incidente mortale a Torre de’ Busi, in Val San Martino, nel tardo pomeriggio di domenica 7 febbraio. Attorno alle 17,30, in località San Marco, un furgone è uscito di strada ed è finito in un burrone. Il veicolo ha compiuto un volo di una quarantina di metri. Per il conducente, un uomo di 53 anni del posto, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre, un’automedica, un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Zogno. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente.

L’intervento dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA