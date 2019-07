Tragico schianto nella notte in A4

Muore bergamasca di 28 anni Si chiamava Giulia Serafini e viveva in città. Ci sono altri tre feriti di cui uno gravissimo tra i coinvolti nell’incidente avvenuto poco prima dell’una della notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio all’altezza dell’uscita di Palazzolo in direzione Milano.

Forse all’origine dell’incidente un colpo di sonno, un guidatore che ha perso il controllo sbandando contro il guard rail e invadendo la corsia dove sopraggiungeva l’altra auto, entrambe viaggiavano in direzione di Milano all’altezza dell’uscita di Palazzolo.

Subito sono parse gravissime le condizioni di due giovani che viaggiavano su un’Honda Hrv. La più grave, Giulia Serafini 28 enne di Bergamo, è stata trasportata d’urgenza al Civile di Brescia ma non ce l’ha fatta, in mattinata è deceduta. Il ragazzo che era alla guida dell’auto, 27 anni di Dalmine è grave ricoverato sempre a Brescia al Poliambulanza. Gli altri due feriti (una ragazza di 19 anni e un 30enne), invece, sono stati condotti in ospedale, le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, una da Brescia e una da Palazzolo, oltre alla Polizia stradale. L’autostrada è rimasta chiusa per più di due ore per consentire i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA