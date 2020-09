Le prime code in centro per lo Sbarazzo, in via Sant’Orsola

Tre giorni di affari nei negozi di Bergamo

Al via lo Sbarazzo, code in centro - Foto Da venerdì 11 a domenica 13 settembre torna lo Sbarazzo nei negozi di Bergamo: sconti reali e prodotti di qualità, anche negli spazi esterni.

Da venerdì a domenica torna lo Sbarazzo in centro, in una nuova versione, dal nome «Sbarazzo & the city», per adeguarsi alle vigenti prescrizioni anti-Covid. Non più quindi nella tradizionale cornice del Sentierone, ma lo Sbarazzo 2020 sarà in versione diffusa per le vie del centro, all’interno dei negozi e della durata di tre giorni.

Sbarazzo anche fuori dai negozi

Sbarazzo da Landi

(Foto by Bedolis)

Sbarazzo in via XX Settembre

(Foto by Bedolis)

Sbarazzo in via Borfuro, da Mgibididue

Cambia quindi la location, ma non cambiano gli sconti straordinari che i negozianti metteranno in cantiere. Sono coinvolte oltre 90 attività del centro: è possibile scoprire la mappa dei negozi consultando il sito web www.bergamoincentro.it. Venerdì mattina 11 settembre già le prime code.

Fuori dall’Ottica Gaffuri

Sbarazzo in un cortile di via Borfuro, da Perpetua

A fronte di ogni acquisto, verrà data la possibilità di provare gratuitamente per 15 minuti il monopattino elettrico Bit-mobility richiedendo il modulo alla cassa e compilandolo. «Sbarazzo & the city» è una iniziativa dei negozi aderenti alla associazione Bergamo in Centro in collaborazione con il Distretto urbano del commercio e Comune; Radio Number One è la radio ufficiale dello Sbarazzo.

