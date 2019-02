Treni, ancora ritardi e cancellazioni

Guasti sulla linea Bergamo-Milano Ritardo per il treno delle 7.02 diretto a Milano, guasto a un passaggio a livello sulla Brescia-Bergamo: un altro inizio di giornata da dimenticare per i pendolari bergamaschi.

Ormai la pagina Facebook del gruppo “Quelli del treno, pendolari bergamaschi” è diventata un appuntamento quasi quotidiano per informarsi sui ritardi. Che sulla linea Bergamo-Milano continuano a creare molti problemi ai bergamaschi diretti nel capoluogo lombardo per lavorare o studiare. Anche oggi, giovedì 21 febbraio, si devono fare i conti con guasti e ritardi. Si inizia subito con il 7.02, partito in ritardo. E’ cancellato invece il 7.16 per guasto a un passaggio a livello sulla Bs-Bg e conseguente mancanza del treno.

