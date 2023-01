Treni, guasto sulla linea: ritardi sulla Milano-Bergamo via Carnate

Un guasto sulla linea ferroviaria tra le stazioni di Carnate-Usmate ed Arcore, in provincia di Monza-Brianza, sta causando ritardi e cancellazioni tra Milano, Lecco, Sondrio e Bergamo. È quanto annuncia Trenord nelle stazioni interessate e attraverso il proprio sito internet nella mattinata di mercoledì 18 gennaio. Al momento è in corso l’intervento del tecnici di Rfi per risolvere il problema.