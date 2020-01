Treni, mattinata nera per i pendolari

Sciopero e guasti, ritardi e cancellazioni L’annunciato sciopero del sindacato Orsa e un guasto a un treno , stanno causando molti disagi nella mattina di mercoledì 8 gennaio per i pendolari che devono raggiungere Milano e Brescia da Bergamo.

Nonostante le fasce di garanzia, la situazione è critica. Dalla stazione di Bergamo quasi tutti i treni in partenza sono in ritardo di almeno 20 minuti. Il Brescia delle 7.06 è in ritardo di 30 minuti, il 7.16 per Milano Porta Garibaldi in ritardo di 20 minuti, il treno per Milano Centrale delle 7.30 è dato con 25’ minuti di ritardo e sono 4o minuti, invece, per il 7.45 per Milano Porta Garibaldi. Annullato il convoglio per Brescia delle 8.06.

Questo il desolante quadro che si sono trovati di fronte questa mattina i pendolari bergamaschi giunti in stazione.

Il treno 10801 (MILANO P. GARIBALDI 06:22 - BERGAMO 07:25) non è ancora partito per un guasto al treno in deposito. Si sta provando a sostituire il treno previsto. Previsti circa 70 minuti di ritardo.

Questo il posto del Comitato Pendolari Bergamasco

Problemi anche nel sottopasso della stazione che tra l’attraversamento degli studenti e pendolari in attesa è stato particolarmente affollato con qualche rischio sulla sicurezza segnalato da alcuni pendolari. Ecco le foto.

Il sito di Trenord aggiorna la situazione in tempo reale.

Questo invece il comunicato dell’azienda sullo sciopero:

«Si informano i Signori Clienti che il sindacato Or.S.A. ha deciso di proclamare un altro sciopero per l’intera giornata di mercoledì 8 gennaio 2020. A causa di questa ennesima azione conflittuale da parte del sindacato, tutto il servizio offerto da Trenord potrà subire variazioni e cancellazioni con ripercussioni anche su tutta la mobilità in Lombardia. Le fasce orarie di garanzia saranno attive dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21; durante questi orari viaggeranno i treni inseriti nella lista dei “Servizi Minimi” pubblicata al seguente link www.trenord.it/trenigarantiti .

Si precisa che, diversamente da altre azioni sindacali precedenti, in questo caso i treni con arrivo oltre le ore 21 non potranno essere garantiti. Precisando che la Sala Operativa di Trenord adotterà tutti i provvedimenti necessari per cercare di effettuare il maggior numero di treni possibili, per maggiori informazioni si invita a consultare le pagine di direttrice sul sito internet e la App ufficiale di Trenord»

