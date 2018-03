Treno per Orio, avanti col progetto

Potrebbe essere pronto dal 2022 Via libera di Provincia e Autostrade. Una stazione interrata per servire anche Oriocenter.

In carrozza, a passo da pendolare. Chilometro dopo chilometro il treno per l’aeroporto di Orio continua a conquistare binari, anche se la strada è lunga. Nelle scorse settimane è arrivato il via libera di Provincia e Autostrade per l’Italia al tracciato di massima del collegamento ferroviario. Approvate quindi le deroghe sulla distanza del tracciato verso l’Asse interurbano e l’A4. Un ulteriore passo avanti: ora Rfi affiderà a Italferr lo studio di studio di fattibilità tecnico-economica, quella che una volta era la progettazione preliminare: sul tavolo c’è un’infrastruttura da 110 milioni di euro. Sulla carta. E sempre sulla carta ci sarebbero anche i soldi.

