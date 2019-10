Trescore, alimenti scaduti e scontrini falsi

4.500 euro di multa a un night club I controlli anche in un music bar di Gorlago: identificate 70 persone, di cui sei con precedenti vari.

Controllo straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Bergamo in una night club di Trescore Balneario e un music bar di Gorlago. Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre, i militari dell’Arma, insieme ai Carabinieri del Nas di Brescia e dei Cinofili di Orio al Serio, in collaborazione con personale della Polizia locale, della Siae di Milano e dei Vigili del Fuoco di Bergamo, hanno effettuato delle verifiche a 360° all’interno e in prossimità dei locali, riscontrando diverse irregolarità.

Proseguono i controlli mirati ai locali notturni della Bergamasca. Verso mezzanotte di domenica, i militari dell’Arma hanno controllato i dipendenti dei due esercizi pubblici, ispezionando i locali e identificando tutte le persone presenti. Dagli esiti degli accertamenti, alcuni dei quali ancora in corso di approfondimento, sono emerse diverse irregolarità, riconducibili sia agli aspetti sanitari che amministrativi. In particolare, il night club è stato sanzionato per una somma complessiva di 4.500 euro per detenzione di sostanze alimentari con scadenza superata, mancata esposizione degli orari, uso di scontrini non autentici, mancata richiesta intervento per efficienza e omessa installazione del registratore di cassa. Il music bar è stato sanzionato per circa 500 euro per mancata esposizione dei prezzi, con accertamenti tuttora in corso in materia di tutela dei diritti d’autore. In totale, sono state identificate circa 70 persone, 6 delle quali con precedenti vari.

