Trescore, congestione in piscina

Tredicenne intubato e portato in ospedale L’incidente è avvenuto verso le 18.20 di lunedì 29 giugno e sul posto è intervenuto l’elisoccorso.

L’elicottero è partito in codice rosso dall’ospedale di Bergamo, direzione Trescore Balneario, dove un tredicenne si è sentito male per una congestione in una piscina privata e ha rischiato di annegare.

L'incidente è avvenuto in via Canton. Per soccorrere il ragazzo in precedenza era accorse anche due ambulanze. Il ragazzo è stato stabilizzato, intubato e poi trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

