Trescore, fuoco in un’abitazione

Salvata dalle fiamme una donna di 55 anni Un incendio si è sviluppato alle 5.30 del mattino di sabato 12 ottobre. I carabinieri hanno tratto in salvo una donna che stava dormendo e non si era accorta delle fiamme.

Un rogo si è sviluppato in una mansarda di via dei Fanti a Trescore Balneario alle 5.30 di sabato 12 ottobre. La chiamata al 112 è partita dai vicini di casa. Sul posto sono giunti prima i carabinieri che per salvare una donna rimasta imprigionata nell’appartamento hanno forzato la finestra. Con gli estintori in dotazione al condominio hanno cominciato a spegnere le fiamme e hanno tratto in salvo una donna di 55 anni che stava dormendo e non si era ancora accorta delle fiamme.

Sul posto sono poi arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento definitivamente il rogo e il personale del 118, per accertarsi delle condizioni della donna che tuttavia ha rifiutato il ricovero. La causa dell’incendio è ancora incerta, potrebbe essersi originato da un lumino elettrico o una sigaretta.

