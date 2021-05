Trescore, incendio in un’abitazione. Inquilini evacuati, nessun ferito - Foto Fumo da una palazzina di via Paglia, intervengono i Vigili de fuoco.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incendio che è scoppiato all’interno di un’appartamento in via Paglia a Trescore Balneario domenica 2 maggio intorno alle 14.10.

I VVF hanno aiutato gli inquilini ad evacuare il palazzo e hanno spento le fiamme. Fortunatamente solo un grosso spavento, nessuno si è ferito.

incendio

