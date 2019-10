Trovata morta dipendente del Comune

Indagini in corso a Zandobbio Una donna di 60 anni è stata trovata morta nell’ufficio tecnico del Comune di Zandobbio. Indagini in corso: non si esclude nessuna pista.

Una donna di 60 anni è stata trovata morta nell’ufficio tecnico del Comune di Zandobbio nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre. La donna sarebbe un’impiegata del Comune trovata senza vita nel primo pomeriggio di oggi: i soccorsi sono giunti sul posto intorno alle 14 ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche l’Ats di Bergamo e i Carabinieri di Trescore: sono in corso le indagini coordinate dal maresciallo Roberto Crocco per capire le cause del decesso. Non si esclude al momento nessuna pista.

