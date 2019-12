Trovato senza vita sul furgone del lavoro

Muore operaio bergamasco 35enne Era a Piegaro, in provincia di Perugia, per lavoro e alcuni colleghi lo hanno trovato senza vita nel suo furgone, all’alba, sabato 14 dicembre. È morto così un operaio di 35 anni, originario di Bergamo. A dare la notizia il sito web de La Nazione.

L’operaio si trovava in Valnestore per conto della sua azienda che stava lavorando da qualche giorno all’interno della Vetreria Coopeativa Piegarese. La scoperta del corpo senza vita - secondo quanto pubblicato da La Nazione - è avvenuta sabato mattina all’alba, il 14 dicembre, e subito è stato dato l’allarme. Inutili i tentativi di rianimare il 35enne, è stata disposta l’autopsia nella giornata del 16 dicembre per capire le cause del decesso.

Possibile un malore che non ha dato scampo all’uomo, i risultati degli accertamenti arriveranno tra una decina di giorni al fine di fare chiarezza sull’improvviso decesso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Pieve.

