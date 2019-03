Truffa dello specchietto a Bergamo

84enne raggirato, via 400 euro Un giovane ha finto di aver subito un danno e poi ha convinto l’anziano a recarsi a casa per prendere il denaro e saldare subito il debito.

La truffa è stata messa in atto nella mattinata di mercoledì 6 marzo. un 84enne fermo al semaforo in Piazzale Olimpiadi angolo Giulio Cesare a Bergamo, ha sentito un rumore proveniente dall’esterno, come un botto sulla carrozzeria della sua auto. Accanto a lui si è fermata una Golf di colore chiaro, il cui conducente, un italiano di circa 25 anni con capelli biondi, lo ha invitato a scendere per constatare il danno.

Anche se poco convinto, essendo sicuro di non aver impattato con altre autovetture, l’anziano è sceso per verificare quanto riferito. Il giovane a quel punto gli ha mostrato lo specchietto retrovisore danneggiato e a riprova dell’impatto anche un graffio sull’autovettura dell’84enne.

L’atteggiamento perentorio e deciso del truffatore convincevano l’anziano della veridicità delle sue parole, tanto da indurlo ad andare a casa a prendere 400 euro per saldare il danno. Solo dopo qualche ora l’anziano ha realizzato di essere stato raggirato e si è recato in questura per la denuncia.

