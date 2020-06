Truffe, gli anziani in città stiano attenti

In azione finto idraulico/tecnico del gas Gli anziani facciano attenzione: ci sono in atto, in città, tentativi di truffa da parte di un finto idraulico/tecnico del gas.

Nella giornata di giovedì 11 giugno e nella mattinata di venerdì 12, in via Paleocapa e via Tasso, in città vi sono stati due tentativi di truffa da parte di un finto idraulico/tecnico gas. Si tratta una persona italiana vestita di blu. Il malvivente non è riuscito nel suo intento in quanto le anziane, insospettite dai modi, hanno capito le intenzioni del truffatore.

Si rinnova l’invito a non aprire a soggetti sconosciuti, contattando il Nue 112 per segnalare situazioni sospette.

