Le persone in fila per il debutto della ruota panoramica in centro a Bergamo (Foto by Bedolis)

Ruota, tutti in fila anche con la pioggia

Domenica si accende l’albero di Natale Primo giorno sotto la pioggia per la ruota panoramica che allieterà il Natale del centro cittadino. Per domenica stop alle auto tra i Propilei e via Petrarca.

Sono le 11 in punto di un sabato uggioso quando gli ingranaggi della grande ruota panoramica in piazza Matteotti cominciano a girare e le 24 cabine rosso Natale trascinano in alto decine di bimbi in coda con gli occhi sognanti. C’è chi è lì per festeggiare il compleanno, chi per pura curiosità e chi per mantenere la promessa fatta a un nipotino: «Siamo stati i primi in assoluto a salire e siamo emozionanti, è davvero un’esperienza bellissima», raccontano Piergiorgio Fornoni e il piccolo Edoardo.

Loro erano sulla cabina 22, la prima a inaugurare le corse sabato 23 novembre, «peccato solo per le nuvole perché da lassù si vede Città alta, sarà l’occasione per tornarci». Dai 32 metri di altezza si può ammirare una vista a 360° su Bergamo, dalla cupola con la Madonna dorata di Santa Maria Immacolata delle Grazie alla Colonna della basilica di Sant’Alessandro: in mezzo le Mura che cingono Città Alta. Le cabine, nel compiere i due giri della durata di 10’, si innalzano sopra la Torre dei Caduti, regalando una vista inedita.

E la giornata di sabato è stata caratterizzata anche dall’accensione del PiacenPino, l’abete di 8 metri in Piazzetta Piave. Il count-down bagnato, seguito sotto i portici del Sentierone da un centinaio di persone, è stato accompagnato dai cori natalizi del Minicoro Monterosso e dallo showman Maurizio Amigoni. Ma il Natale non potrà dirsi completamente acceso fino alle 17.30 di domenica 24 novembre, quando uno spettacolo aereo di ballerini e cantanti anticiperà l’illuminazione dell’albero e della ruota di piazza Matteotti, oltre ai 10 km di luminarie, dal centro città fino ai borghi storici. Proprio perché è prevista molta gente, su disposizione della polizia locale l’asse stradale compreso tra i Propilei e l’incrocio con via Tasca e via Petrarca sarà interdetto al traffico, dalle 14 fino al termine dell’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA