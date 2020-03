«Tutto andrà bene», anche un biglietto misterioso (e seriale) può dare speranza Un piccolo biglietto bianco con un messaggio di speranza e un cuoricino sta apparendo sulle vetrine di molti negozi del centro di Bergamo, lasciato da una mano misteriosa.

«Tutto andrà bene!» e un cuoricino: è questo il messaggio conciso ma pieno di speranza, scritto a mano su un bigliettino bianco scritto e lasciato da una persona misteriosa in questi giorni sulle vetrine di molti negozi del centro.

Un piccolo gesto, che di primo acchito può essere considerato insignificante, ma non lo è invece per chi lo riceve. I negozi, come moltissime altre attività produttive, non stanno certo attraversando un momento facile, e trovare un’inaspettato messaggio di questo tipo strappa comunque un sorriso. E se diventa virale un messaggio positivo, in mezzo a tante cattive notizie, non può che essere un bene per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA