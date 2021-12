Un albero di mattoncini colorati nel ricordo di Beatrice, la «signora dei Lego» Nella chiesa di Santo Spirito l’allestimento in memoria di Beatrice Da Ros, mancata a 40 anni. Con il marito gestiva la «Città del mattoncino» in piazzetta Santo Spirito.

Nella chiesa di Santo Spirito c’è un grande albero di Natale fatto di mattoncini colorati. Un gesto per ricordare Beatrice Da Ros, mancata a soli 40 anni nei giorni scorsi , che insieme al marito Pierluigi Cervati portava avanti dal 2014 la «Città del mattoncino» in piazzetta Santo Spirito, in Pignolo. Ai piedi dell’albero, sempre con i mattoncini, è stato costruito anche un piccolo villaggio, mentre accanto c’è la fotografia di Beatrice con la scritta «La tua forza ci ha insegnato a vivere oltre ogni ostacolo». L’allestimento, oltre a ricordare Beatrice, vuole essere anche un regalo per tutta la città, che era stato rimandato lo scorso anno per le limitazioni imposte dalla pandemia.

Beatrice è nata con grossi problemi di salute e il suo grande attaccamento alla vita l’ha portata a superare tutti i limiti che i dottori le avevano dato . «La sua forza era affrontare con il sorriso ogni difficoltà perché aveva una grande voglia di vivere, nonostante fosse consapevole della sua condizione – ha ricordato il marito nei giorni scorsi a L’Eco –. In questi giorni stiamo ricevendo tanto affetto perché non si è mai risparmiata e aveva un sorriso o una parola di conforto per tutti. Ci siamo sposati nel 2006 e abbiamo viaggiato molto, ma il pensiero era sempre rivolto alla nostra Città del mattoncino. Il nostro percorso di vita è stato ricco di emozioni e soddisfazioni, eravamo insieme 24 ore al giorno tutti i giorni e questo per me è stato il regalo migliore che potesse farmi».

