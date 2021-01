Un anno di cronaca, tutto da leggere

12 pagine speciali su «L’Eco» di lunedì Un anno di cronaca, dodici pagine che ripercorrono un 2020 che ha fatto decisamente notizia. Lunedì 11 gennaio le pagine speciali de L’Eco di Bergamo per ricordare, mese per mese, un anno così importante, doloroso e significativo, per il nostro territorio.

Si parte con gennaio e i casi di meningite e subito si arriva al coronavirus, a febbraio, con i primi morti nella Bergamasca. Nelle 12 pagine speciali de L’Eco di Bergamo un’analisi approfondita, mese dopo mese, del 2020. Per non dimenticare.

Il tragico mese di marzo, la grande vicinanza di Papa Francesco a Bergamo e la sua telefonata al nostro direttore Alberto Ceresoli. E poi ancora, a maggio, con la fine del lockdown, il commuovente concerto al Cimitero di Bergamo con il Capo dello Stato Sergio Mattarella a giugno.

Non mancano le notizie legate anche all’economia con Ubi e Banca Intesa per un accordo che è storico per la nostra città. Ci sono le scuole che riaprono a settembre e l’avvio della didattica a distanza, per poi parlare della nuova fase e dell’arrivo dei vaccini, con la speranza di un 2021 migliore.

