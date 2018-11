Un anno fa il rogo della giostra in centro

Foto e video fecero il giro del mondo Il 22 novembre di un anno fa andò a fuoco la giostra di piazza Vittorio Veneto. Un evento che è rimasto nella memoria grazie a foto che hanno fatto il giro del mondo.

«Sta bruciando la giostra in centro a Bergamo». Il messaggio di un lettore alla nostra pagina Facebook fa scattare l’allarme in redazione. Ore 20 del 22 novembre 2017 : va a fuoco la giostra che ogni anno illumina piazza Vittorio Veneto e fa felici migliaia di bambini nel periodo di Natale. Le fiamme avvolgono tutta la struttura, compresi i cavalli e la copertura. Molti automobilisti che transitano in viale Roma capiscono subito costa sta succedendo e chiamano i vigili del fuoco che arrivano in piazza dopo pochi minuti. Solo dopo un lungo intervento le fiamme vengono spente, non prima di aver “regalato” ai fotografi un’inquadratura che possiamo definire storica. Quegli scatti, soprattutto quelli realizzati da Marin Forcella, fanno il giro prima dei social italiani e poi arrivano anche all’estero, come dimostra questo video pubblicato dal canale statunitense ABC news. Sembra il set di un film, invece è solo l’enorme danno causato da un corto circuito.

Video shows carousel in Italian town completely engulfed in flames; police are investigating why the holiday favorite burned, and say no one was injured. https://t.co/mz6jbvGzqZ pic.twitter.com/D0le34q9HG — ABC News (@ABC) November 24, 2017

Ora fortuna c’è il lieto fine. Un anno dopo è ricomparsa un’altra giostra in piazza Vittorio Veneto. «Dopo la giostra che ha preso fuoco l’anno scorso, avevamo riaperto con una giostra più piccola l’ultima settimana di novembre - racconta il proprietario Roberto Formaggia -. Siamo molto contenti di questo inizio stagione anche perché i cittadini ci fanno molti complimenti per la nuova giostra di quest’anno e ci fa moltissimo piacere. Inoltre sembra che ci vogliano dimostrare la loro solidarietà, arrivando sempre più numerosi ed entusiasti».

Il servizio di BergamoTV di un anno fa

