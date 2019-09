Un anno fa la tragedia alla stazione

Gazzaniga, oggi si ricorda Luigi Zanoletti Un anno fa il tragico incidente che ha causato la morte di Luigi Zanoletti, 14 anni, vittima di un investimento alla stazione dei bus di Gazzaniga.

Luigi non l’ha dimenticato nessuno, nella «sua» scuola. Aveva cominciato a frequentarla da dieci giorni appena, lui primino iscritto al Liceo scientifico, opzione scienze applicate. L’ulivo piantato nel piccolo pezzo di terra all’ingresso dell’Isis «Valle Seriana» di Gazzaniga, dal settembre di un anno fa ne ricorda il sorriso timido, spento per sempre il giorno 24 settembre 2018, nella vicina autostazione, schiacciato tra due pullman.

Proprio martedì 24 settembre l’intera «famiglia» dell’istituto superiore che aveva da poco cominciato a conoscere e frequentare ricorderà Luigi Zanoletti, 14 anni di Ardesio, e con lui gli altri giovani studenti morti in precedenza, insieme al ricordo per Marzia Mecca, compagna di scuola e morta a 15 anni nell’incidente aereo di sabato.

«Il Consiglio d’istituto – ha spiegato il preside Alessio Masserini – ha deciso di fermarsi, nel giorno della tragedia, per ricordare il nostro studente. In mattinata ragazzi e docenti si ritroveranno per un momento laico di riflessione e ricordo, con la proposta di letture e canti. Alle 12 invece sarà celebrata una funzione religiosa nella parrocchiale di Gazzaniga, per tutti i ragazzi che vorranno partecipare. Contatteremo anche i genitori – aggiunge – che vorranno ricordare insieme a noi luigi e anche gli altri ragazzi che in questi ultimi anni ci sono mancati».

Tra gli studenti riuniti nel ricordo ci saranno anche i due che un anno fa rimasero feriti nello schianto: Paolo Marzupio di Novazza che dopo numerosi interventi chirurgici e una lunga riabilitazione è tornato a camminare e Simone Bigoni di Ardesio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA