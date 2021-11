Un cucciolo di pantera nera e tre suricati: sono i nuovi nati alle Cornelle - Foto/Video Il Parco Faunistico Le Cornelle ha accolto la nascita di una piccola di pantera nera e di 3 cuccioli di suricato. Dall’11 al 13 novembre il contest su Facebook per scegliere il nome.

La panterina, figlia della coppia di pantere nere Richard (9 anni) e Kala (7 anni), a quasi 3 mesi di vita ha iniziato ad abbandonare la sicurezza della tana per esplorare l’area esterna che condivide con la mamma. La piccola, infatti, per ragioni di sicurezza e come avviene in natura vive ancora solo con la mamma. Mamma Kala e papà Richard sono diventati così genitori tris, dopo Leyla nel 2017 e King e Moon nel 2019. La cucciola resterà al Parco Faunistico Le Cornelle fino alcompleto svezzamento, per essere poi trasferita in un’altra struttura zoologica. Come in natura, infatti, la mamma si occupa dei cuccioli per massimo due anni per poi lasciarli liberi e potersi dedicare ad una nuova cucciolata. Le pantere possono raggiungere e superare i 20 anni e nell’arco della loro vita avere al massimo 8-10 gravidanze.

Guarda il video del cucciolo di pantera nera.

Un fiocco rosa anche per la nascita inaspettata dei 3 cuccioli di suricato. A dare l’annuncio il direttore scientifico del Parco, il Dott. Maurizio Oltolina, che insieme al team di keeper ha notato l’aggirarsi nell’exhibit di tre piccoli sconosciuti nati da poche settimane. Una sorpresa che rivela, come questo gruppo composto di 12 esemplari di Suricati, 5 maschi, 4 femmine e 3 piccoli, si sia ben adattato all’exhibit desertico del parco.

i suricati

Le Cornelle ha anche annunciato 4 occasioni di apertura straodinaria nel mese di dicembre: da sabato 4 a mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 e da domenica 26 a venerdì 31 dicembre. Per la prima volta grandi e piccini appassionati del mondo animale potranno visitare il Parco nel mese più magico dell’anno e conoscere da vicino i nuovi arrivati.

Il contest del Parco Le Cornelle per assegnare un nome alla cucciola di pantera nera avrà la durata di 3 giorni (dal 11 novembre al 13 novembre 2021) sulla pagina Facebook del Parco. Chiunque vorrà, infatti, potrà partecipare alla scelta del nome della piccola commentando il post che la ritrae con la proposta di nome e il vincitore del concorso riceverà un biglietto d’ingresso omaggio fruibile durante la stagione di apertura del Parco.

