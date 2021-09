Un guasto elettrico manda in tilt diversi servizi del Comune di Bergamo Un problema riguardante l’erogazione di energia elettrica ha mandato in tilt diversi servizi del Comune di Bergamo.

Un problema riguardante l’erogazione di energia elettrica ha mandato in tilt diversi servizi del Comune di Bergamo nella mattinata di lunedì 6 settembre. «Ci scusiamo per il disagio» comunica Palafrizzoni dalla pagina Facebook di Piazza Matteotti.

Tra i servizi più colpiti l'ufficio Anagrafe del Comune che si è visto costretto a riprogrammare tutti gli appuntamenti in calendario nella mattinata. Ripercussioni anche su altri uffici del Comune. I tecnici stanno lavorando per sistemare e comprendere le ragioni del guasto.

Tra i servizi più colpiti l’ufficio Anagrafe del Comune che si è visto costretto a riprogrammare tutti gli appuntamenti in calendario nella mattinata. Ripercussioni anche su altri uffici del Comune. I tecnici stanno lavorando per sistemare e comprendere le ragioni del guasto.

