L’ingresso del nuoco centro di Humanitas, in via Camozzi 10

Un nuovo poliambulatorio in centro città

Sarà aperto anche un punto prelievi Humanitas potenzia i servizi sul territorio di Bergamo con un centro medico che si aggiunge alle realtà di Trezzo sull’Adda e Almè. In via Camozzi 10, previsto un punto prelievi convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, un’area check-up e un centro di diagnostica per immagini con Rx e risonanza magnetica articolare.

Nel poliambulatorio in centro città, che apre le porte il 16 febbraio in via Camozzi 10 a Bergamo, sarà possibile effettuare visite e approfondimenti diagnostici o proseguire percorsi clinico assistenziali iniziati in ospedale.

In uno spazio di circa 2.700 mq, Humanitas Medical Care Bergamo mette a disposizione degli utenti un team di specialisti per la cura delle patologie più diffuse, come quelle cardiovascolari, dermatologiche, oculistiche e ortopediche. Ai 18 ambulatori si aggiungeranno nei prossimi mesi un punto prelievi convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, un’area check-up e un centro di diagnostica per immagini con Rx e risonanza magnetica articolare.

Centro servizi di Assistenza domiciliare: la cura anche a casa dei pazienti

Il Centro servizi di Assistenza Domiciliare dell’Humanitas Medical Care è organizzato per prendersi cura in particolar modo dei pazienti fragili e supportare le famiglie che assistono persone non autosufficienti. Tra i servizi: assistenza infermieristica domiciliare, televisita durante il follow up del percorso di cura concordato con il Medico di Medicina Generale e telemedicina con monitoraggio da remoto. I primi servizi di telemedicina attivi sono fisioterapici e vulnologici attraverso l’utilizzo di specifici dispositivi medici.

Nell’area dedicata a questi servizi, Humanitas mette a disposizione personale dedicato per accogliere le manifestazioni dei bisogni, dare informazioni e costruire percorsi di cura personalizzati insieme alla famiglia dell’assistito.

Informazioni e orari

Queste le specialità mediche e le prestazioni sanitarie presenti in Humanitas Medical Care, in regime privato o in convenzione con fondi ed enti assicurativi: cardiologia, cardiochirurgia, chirurgia della colonna, chirurgia della mano, chirurgia generale, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, dermatologia, diagnostica per immagini, dietologia, endocrinologia, fisiatria, fisioterapia, gastroenterologia, ginecologia, immuno-allergologia, logopedia, neurologia, neurochirurgia, oculistica, ortopedia, osteopatia, otorinolaringoiatria, podologia, proctologia, reumatologia, senologia, urologia. Humanitas Medical Care Bergamo è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 18.

