Un «pezzo» di Curva per la Pediatria

Appello a Percassi e una proposta Un appello alla famiglia Percassi e una proposta solidale che riguarda il nostro stadio e tutti i bergamaschi e atalantini.

«In primavera inizieranno i lavori di demolizione e di ricostruzione della Curva. Siamo cresciuti, diventati Uomini, su quei gradoni. Un cemento di gioie, di delusioni, di speranze, che vibra di noi e con noi. Facciamo che non vada perduto. Trasformiamolo in offerte». Questa è la proposta di Marco Saita che lancia un appello in Fb: «Frammenti di pietra viva, per la Vita», proponendo donazioni in cambio di «pezzi» di Curva che andrebbero devoluti al Comitato per il Dipartimento di Chirurgia Pediatrica e agli Amici della Pediatria dell’Ospedale di Bergamo. «Perché quella Curva è stata e sarà sempre parte della nostra». Cosa ne pensate?

