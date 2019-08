«Un ragazzo solare, siamo sbigottiti»

Byron e Borgo Palazzo ricordano Luca Luca lavorara al Byron come pony pizza e insieme a Matteo erano cresciuti tra le vie di Borgo Palazzo.

Luca Carissimi, lavorava come pony pizza per il ristorante Byron di Bergamo e domenica quando si è diffusa la notizia della sua morte, i proprietari della pizzeria, schoccati per l’accaduto hanno ricordato Luca con un post su Facebook e per una sera hanno avvisato che non avrebbero fatto consegne a domicilio in segno di lutto.

Solo un post totalmente nero e una scritta: «Stasera non effettueremo consegne a domicilio». E sotto la spiegazione: «Dorilio, Franca e tutto il personale del ristorante Byron si stringono intorno alla famiglia e agli amici di Luca, che è venuto a mancare stanotte. La sua morte lascia in tutti noi un profondo dolore e sbigottimento. Chiediamo scusa a tutti voi, ma sappiamo che capirete il nostro segno di lutto e rispetto». Luca Carissimi lavorava al Byron con un contratto a chiamata come pony pizza.

Un lavoro come un altro per un 21enne che vuole iniziare a guadagnare qualche soldo, una mansione semplice in cui però serve tanta attenzione. «Un bravissimo ragazzo, solare, a modo. Sempre disponibile - ricorda Dorilio Maringoni, titolare del Byron -. Sono letteralmente sconvolto. Mai avrei immaginato una cosa del genere».

Anche la comunità di Borgo Palazzo, dove Luca e Matteo Ferrari vivevano e dove sono cresciuti, il giorno dopo è ancora incredula di fronte all'assurda tragedia. Entrambi sono molto conosciuti nel quartiere, come le loro famiglie. Nella serata di domenica la pagina Facebook delle Botteghe di Borgo Palazzo ha voluto esprimere le condoglianze alle famiglie con un post toccante: «Ogni giorno vediamo i ragazzi del borgo mentre camminano o passano in motorino fuori dalle nostre botteghe. Per anni abbiamo visto Luca e Matteo crescere. Le nostre voci non hanno parole per quanto accaduto questa notte. Le nostre menti non hanno spiegazioni. I nostri cuori sono vicini alle famiglie per il grande dolore. Il borgo si unisce in un grande abbraccio per loro».

