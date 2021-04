Un supporto per device: l’hanno progettato gli studenti dell’Imiberg - Il video «Stand By» è un supporto che permette di mantenere stabili smartphone, tablet e Pc, agevolando l’utente durante lavoro e studio. Un progetto degli alunni della IV I.T.E. dell’Istituto Imiberg di Bergamo, in collaborazione con Automha, azienda leader nel settore dell’automazione e dell’intralogistica.

Il progetto si inserisce nel contesto di Fare impresa, il progetto di Automha di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti si sono occupati della progettazione del prodotto e della redazione di un piano di comunicazione.

Innovativo e moderno, il progetto ha permesso inoltre all’Istituto bergamasco di partecipare al concorso nazionale «La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere» indetto dal Ministero dell’Istruzione. Rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio italiano, il concorso ha l’obiettivo di stimolare le riflessioni degli studenti riguardo l’utilizzo delle risorse naturali, lo sviluppo di tecnologie e metodologie per favorire la gestione dei rifiuti e la creazione di prodotti ecosostenibili.

Gli studenti di Imiberg hanno scelto di partecipare al concorso attraverso un video che raccontasse l’esperienza vissuta. Stand By si inserisce infatti nel contesto Fare impresa, il progetto di Automha di alternanza scuolalavoro che si pone l’obiettivo di rendere gli studenti più consapevoli del mondo economico attuale. Attraverso questa iniziativa, gli studenti di Imiberg sperimentano il funzionamento di un’azienda e mettono in gioco le proprie competenze e conoscenze per creare un modello di business.

Protagonisti dell’iniziativa, i ragazzi della classe IV I.T.E. dell’Istituto Superiore Imiberg hanno ideato Stand By, un supporto che permette di mantenere stabili smartphone, tablet e PC, agevolando l’utente durante il proprio lavoro o studio. Una volta definito il nome, il prodotto e il suo impiego, gli studenti si sono organizzati come una vera impresa definendo l’organigramma dell’azienda e individuando le tre diverse tipologie di prodotti e i relativi prezzi.

