Un «tesoro bianco» contro la siccità

Nei ghiacciai lombardi riserve record Il triplo rispetto alla media del periodo 2006-2015. Per il bacino Oglio 245% in più, per l’Adda il 217%.

Il maltempo degli ultimi tre mesi ha portato in dote una preziosa scorta d’acqua sufficiente ad affrontare senza troppi patemi la calura dell’estate appena iniziata. In base alle rilevazioni del Centro nivometeorologico di Arpa Lombardia, il manto nevoso attualmente presente sui principali ghiacciai lombardi è quasi il triplo rispetto alla media del periodo 2006-2015: la riserva idrica stoccata nella neve è, per la precisione, al 186% sopra i livelli del decennio preso come riferimento. È il risultato più eclatante della campagna di misurazioni condotta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in collaborazione con l’Unità Business Hydro Lombardia di Enel Produzione Spa per la stima del contenuto idrico della neve (SWE, Snow Water Equivalent).

© RIPRODUZIONE RISERVATA