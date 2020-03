Un tricolore su ogni finestra e ogni balcone

«Un abbraccio, un modo per sentirci uniti» Negli scorsi giorni la «Community di Radio Alta» aveva lanciato questa iniziativa con l’hastag #NoisiamoItalia che oggi riprendono anche gli alpini.

Dopo la Community di Radio Alta anche gli alpini rilanciano l’iniziativa dell’esporre il tricolore sulle finestre e sui balconi: «Tutti ne abbiamo uno. È un modo di avere un “abbraccio” unico per tutta la bergamasca alpina. Un modo per sentirci uniti in questo momento difficile. È chiaramente un “simbolo”, ma è anche una fiducia per il futuro, ma anche di vicinanza tra di noi e nel ricordo di chi è “andato avanti”. Quindi i capigruppo invitino i propri soci a procedere in questo senso. Lo toglieremo quando sarà tutto finito».

In questi giorni già molti cittadini bergamaschi lo hanno fatto.

